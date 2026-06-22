Juve, in arrivo una doppia cessione al Bologna: i nomi

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato soprattutto per quel che riguarda le operazioni in uscita.

Prima di comprare, bisogna vendere. Lo sa bene la Juventus che è al lavoro per sfoltire la rosa e cedere quei calciatori che non rientrano più nei piani di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. I bianconeri dovranno rinunciare a un bel po’ di soldi senza qualificazione in Champions e, dunque, dovranno essere bravi a incassare con cessioni mirate.

I primi a partire potrebbero essere Joao Mario e Fabio Miretti, entrambi finiti nel mirino del Bologna: il laterale portoghese potrebbe tornare a vestire la maglia rossoblu dopo il prestito in Emilia della passata stagione mentre – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – il centrocampista classe 2003 potrebbe raccogliere l’eredità di Remo Freuler, sempre più vicino all’addio al Bologna. Il cartellino di Miretti viene valutato oltre 10 milioni di euro, ma l’affare tra i due club potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe al raggiungimento di determinate condizioni.