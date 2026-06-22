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Adzic nel mirino del Bologna, i rossoblu bussano alla porta della Juventus

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Vasilije Adzic è finito nel mirino del Bologna, o, per meglio dire, tornato. Il montenegrino, infatti, fu molto vicino ai rossoblu quando Giuntoli riuscì poi a strapparlo alla concorrenza degli emiliani.

Vasilije Adzic
Il Bologna torna su Adzic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Con Spalletti lo spazio per il calciatore si è molto ridotto e, stando a quanto affermato da Il Resto del Carlino, il Bologna sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo per il centrocampista offensivo bianconero.

Sono diversi gli affari che potrebbero chiudersi sull’asse Bologna-Torino con i rossoblu e i bianconeri che potrebbero trovarsi a parlare di molti calciatori. Al Bologna interessano anche Miretti e Joao Mario, con l’esterno portoghese che ha vissuto una buona seconda parte di stagione agli ordini di Vincenzo Italiano.

La Juventus, dal canto suo, ha messo nel mirino sia Lucumì che Castro con il difensore colombiano che potrebbe rappresentare un rinforzo per la retroguardia a disposizione di Spalletti.

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