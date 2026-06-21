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Milan, Santiago Gimenez verso la permanenza: i dettagli della scelta rossonera

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Reduce da una stagione difficile per via degli infortuni che lo hanno frenato, Santiago Gimenez sta facendo fatica a trovare spazio nell’undici titolare del Messico nelle prime uscite del mondiale.

Santiago Gimenez
Gimenez dovrebbe restare al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il classe 2001 è partito dalla panchina nelle prime due partite della sua nazionale che ha conquistato due vittorie consentendole di superare matematicamente il girone. Per Santiago Gimenez c’è la speranza di trovare maggiore spazio avanzando nella competizione con la punta del Milan che potrebbe restare in rossonero anche la prossima stagione.

La volontà di Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, è quella di trattenere la punta in vista della prossima stagione affiancandogli un nuovo attaccante per rendere sempre più competitivo l’organico. Il doppio impegno, tra campionato ed Europa League, porterà il Milan a dover allargare la rosa attuale, cercando di portare giocatori graditi all’ex allenatore del Manchester United.

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