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Leao via dal Milan, l’annuncio improvviso scuote i tifosi

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Altro colpo di scena per quel che riguarda il futuro dell’attaccante rossonero: ecco cosa sta succedendo. 

Il Milan è pronto a voltare di nuovo pagina. Dopo il deludente quinto posto in classifica e l’esclusione dalla prossima edizione della Champions League, la società rossonera è al lavoro per pianificare il futuro ed è pronta ad annunciare quello che sarà l’erede di Max Allegri in panchina, ovvero Ruben Amorim.

Rafael Leao
Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ma a tenere banco a Milanello è anche la questione relativa al futuro di Leao che nelle scorse settimane ha ammesso di voler lasciare il Milan per provare una nuova esperienza con un’altra maglia. Proprio in tal senso, ecco quanto ammesso dall’ex calciatore rossonero Dejan Savicevic nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Errore principale del Milan? Non vendere Leao, io non capisco quel ragazzo. Dicono che sia interessato più alla musica che al calcio e io non so se sia vero. Di sicuro, lo lascerei andare. Mi sembra che sarebbe meglio per tutti“.

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