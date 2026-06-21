Firmato il contratto come nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim ha iniziato a lavorare con la proprietà per la costruzione della nuova squadra, in attesa dell’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo.
Il tecnico portoghese ha presentato una lista di calciatori che potrebbero far comodo al Milan in vista della prossima stagione e, tra questi, c’è Gonçalo Ramos, attaccante che non rappresenta una priorità per il PSG.
Il centravanti portoghese potrebbe cambiare maglia in estate con diverse squadre di Premier League pronte a mettere i bastoni tra le ruote al Milan e fare un tentativo per il classe 2001. La valutazione che il PSG fa del proprio calciatore, secondo quanto affermato da A Bola, è di circa 50 milioni di euro, una somma che il Milan non può permettersi di spendere al momento.
L’affare, però, potrebbe andare in porto nel caso in cui i francesi aprissero alla cessione in prestito del calciatore, con il Milan che potrebbe poi puntare su un obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.