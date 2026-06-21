Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Gonçalo Ramos nel mirino del Milan, il PSG fissa il prezzo

Foto dell'autore

Firmato il contratto come nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim ha iniziato a lavorare con la proprietà per la costruzione della nuova squadra, in attesa dell’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo.

Gonçalo Ramos per l'attacco del Milan
Gonçalo Ramos (Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico portoghese ha presentato una lista di calciatori che potrebbero far comodo al Milan in vista della prossima stagione e, tra questi, c’è Gonçalo Ramos, attaccante che non rappresenta una priorità per il PSG.

Il centravanti portoghese potrebbe cambiare maglia in estate con diverse squadre di Premier League pronte a mettere i bastoni tra le ruote al Milan e fare un tentativo per il classe 2001. La valutazione che il PSG fa del proprio calciatore, secondo quanto affermato da A Bola, è di circa 50 milioni di euro, una somma che il Milan non può permettersi di spendere al momento.

L’affare, però, potrebbe andare in porto nel caso in cui i francesi aprissero alla cessione in prestito del calciatore, con il Milan che potrebbe poi puntare su un obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

5529

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU