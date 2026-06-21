Dalle parole ai fatti, incontro con Vlahovic: arriva il primo sì

L’attaccante serbo è in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic. Dopo l’addio di Damien Comolli, Luciano Spalletti ha chiesto a Giovanni Carnevali di fare un nuovo tentativo per riaprire le trattative per il rinnovo, ma ad oggi restano molto alte le probabilità di un addio a parametro zero.

Le squadre interessate all’attaccante serbo, d’altronde, non mancano e di recente si è parlato ancora di una possibile reunion con Massimiliano Allegri a Napoli. Le voci più insistenti riguardano, tuttavia, un trasferimento all’estero.

In particolare in Turchia, dove lavora il tecnico che ha saputo valorizzarlo di più: Vincenzo Italiano. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sul Besiktas, nelle ultime ore sabah.com ha fornito aggiornamenti molto interessanti sulla situazione.

Secondo il sito turco, infatti, non si tratterebbe di semplici sondaggi, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un incontro tra Italiano, Vlahovic e il club turco che avrebbe garantito all’ex Fiorentina di essere disposto ad assecondare le sue richieste economiche. Il 26enne avrebbe mostrato gradimento al progetto, giudicandolo convincente, ma prima di dare una risposta definitiva vuole valutare tutte le offerte sul tavolo.