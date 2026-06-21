Cristiano Ronaldo, addio alla Nazionale: altro colpo di scena

Il 41enne lusitano è attualmente impegnato con la propria Nazionale al Mondiale: ecco le ultimissime.

Esordio amarissimo per Cristiano Ronaldo al Mondiale: il Portogallo è stato infatti bloccato dal Congo (1-1) e l’ex Juventus ha deluso le aspettative con una prova davvero incolore. E ora, a 41 anni compiuti, torna d’attualità la questione relativa al suo addio alla Nazionale.

Proprio in tal senso si è espresso il presidente della Federcalcio montenegrina, Dejan Savicevic, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Differenza tra Messi e Ronaldo? Leo è sempre stato 70% talento e 30% applicazione, Cristiano il contrario. Con l’età che avanza, il fisico cala e solo il talento può tenerti in piedi. Già in Qatar 4 anni fa non aveva fatto bene il portoghese. Per me Ronaldo dovrebbe smettere con la nazionale e concentrarsi sul club”.

Martedì 23 giugno il Portogallo affronterà l’Uzbekistan nella seconda giornata del Mondiale e serve assolutamente una vittoria per non compromettere la qualificazione alla fase successiva: servirà insomma il vero CR7.