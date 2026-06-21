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Bremer-Juve, via libera alla cessione: scelto l’erede del brasiliano

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Il centrale brasiliano si appresta a salutare definitivamente il club bianconero: è già pronto il suo sostituto. 

Ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro con scadenza fissata il 10 agosto e, con ogni probabilità, quella appena trascorsa è stata l’ultima stagione di Gleison Bremer con la maglia della Juventus. Il centrale brasiliano classe ’97 vanta diversi estimatori soprattutto in Premier League e a Torino non hanno alcuna intenzione di opporsi alla cessione dell’ex Toro in caso di offerta importante.

Min-Jae Kim
Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ma chi prenderà il posto di Bremer alla Juve? I principali indiziati – secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbero al momento Kim Min-jae e Jhon Lucumi: il primo è un pallino di Spalletti ma è difficile convincere il Bayern Monaco a cederlo subito, mentre il secondo costa 28 milioni di euro e l’operazione con il Bologna appare molto meno complessa rispetta a quella per il cartellino del 29enne della nazionale sudcoreana. Chi la spunterà alla fine tra i due?

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