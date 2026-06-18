Jens Odgaard potrebbe salutare il Bologna durante l’estate con il danese che sembra essere in uscita dalla formazione rossoblu, a caccia di denaro dalle cessioni per far quadrare i conti considerata l’assenza dalle coppe europee in vista della prossima stagione.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione Jens Odgaard potrebbe essere ceduto dal Bologna in estate con i rossoblu che chiedono circa 12 milioni di euro. Finora non ci sono state offerte ufficiali per il classe 1999, ma solamente qualche timido interesse da parte di formazioni di Premier League.
In Serie A il profilo di Odgaard, legato al Bologna da un contratto fino al giugno del 2029, è attenzionato da Lazio e Torino con i rossoblu che attendono il parere definitivo di Domenico Tedesco sul classe 1999.