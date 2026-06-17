Pronostico Inghilterra-Croazia, le migliori quote: c’è un raddoppio davvero invitante

Inghilterra-Croazia è uno dei match clou della fase a gironi dei Mondiali 2026. Ecco le migliori quote sulla partite e il consiglio su quella da puntare

Inghilterra-Croazia è la sfida inaugurale del girone L dei Mondiali che comprende anche Ghana e Panama.

Il calcio d’inizio è fissato alle 22 ora italiana all’AT&T di Arlington in Texas. Le due compagini si ritrovano contro a otto di distanza dall’unico confronto diretto disputato in un Mondiale. Era il 2018 e in Russia i balcanici si imposero 2-1 in semifinale grazie al gol decisivo segnato da Mario Mandzukic ai supplementari. Tre anni dopo, Inghilterra e Croazia si incontrarono anche nella fase a gironi di Euro 2021 con gli inglesi vincitori 1-0 (gol di Sterling).

Un big match, quello odierno ai Mondiali 2026, sul quale inevitabilmente si focalizza anche l’attenzione di chi vuole scommettere. Se siete indecisi su cosa puntare, di seguito vi presentiamo una panoramica sulle quote di Inghilterra-Croazia prendendo come riferimento il palinsesto di SNAI.

1-X-2: Inghilterra nettamente favorita sul risultato secco. L’1 è quotato a 1.70, il pareggio a 3.60 e il 2 a 5.25, una proposta comunque invitante considerata la competitività dell’organico di una Croazia che – lo ricordiamo – è arrivata seconda a Russia 2018 e terza in Qatar.

Under/Over: A 1.33 troviamo l’over 1.5 mentre si può raddoppiare l’importo scommesso puntando sull’over 2.5. Si sale a 3.50 per l’over 3.5 mentre chi opta per 4 o più gol nella partita può scegliere l’over 4.5 a 6.50. Attenzione anche agli Under. L’1.5 è a 3 mentre si scende dall’1.72 all’1.25 per l’under 2.5 e 3.5.

Gol e Multigol: L’opzione Gol è a 1.95, quota interessante con il No Goal a 1.75. Tra i Multigol vi segnaliamo il 2-3 a 1.90, il 3-5 a 2.20 e il 3-4 a 2.60.

Luka Modrić x Harry Kane 🤝🔥 pic.twitter.com/0NaEV1wZzd — Madrid Zone (@theMadridZone) June 17, 2026

Marcatori: La quota più bassa per il marcatore è su Kean. Un gol del bomber inglese è offerto a 2.25. Si sale a 4 per Rashford, Gordon, Madueke e Saka. Bellingham a 4.50. Tra i croati, Budimir e Kramaric sono a 5, Perisic a 6 e Baturina con Pasalic a 7.50. Un gol di Modric e Sucic paga 9 volte l’importo scommesso.

Le altre opzioni: Snai paga a 3 l’assegnazione di un calcio di rigore. Le quote per un’ammonizione partono dal 4.50 per Kovacic, al 6 per la gran parte dei protagonisti al 12 per Rashford e Madueke. Un on field review dell’arbitro è offerto a 6. Si può scommettere anche sull’esito del primo o del secondo tempo con l’1 per l’Inghilterra che ha, anche in questo caso, una quota più bassa rispetto al pareggio o alla vittoria (parziale dei croati).

Il nostro consiglio: Riteniamo particolarmente interessante la quota proposta per la combo GOL + OVER 2.5 offerta 2.60. Considerato il potenziale offensivo di entrambe le compagini anche tentare un raddoppio con l’over 2.5 è tutt’altro che un azzardo.