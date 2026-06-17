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Bernardo Silva al Real Madrid, è ufficiale: il comunicato

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Altro colpo in entrata per il club allenato da Mourinho: il calciatore era stato accostato anche alla Juventus. 

La notizia era nell’aria da diversi giorni e ora è arrivata anche l’ufficialità: Bernardo Silva indosserà la maglia del Real Madrid nella prossima stagione. A renderlo noto è lo stesso club della Liga attraverso questo comunicato: “Il Real Madrid CF e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento al Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028“.

Bernardo Silva durante una partita del Manchester City
Bernardo Silva (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Niente da fare, dunque, per la Juventus che aveva a lungo corteggiato il portoghese dopo l’addio al Manchester City. Bernardo Silva ripartirà dal Real Madrid dove lavorerà con il connazionale José Mourinho, mentre il club allenato da Luciano Spalletti si vedrà costretto a virare su altri profili per rinforzare il proprio centrocampo. Una notizia che di sicuro non farà sorridere i tantissimi tifosi della Vecchia Signora.

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