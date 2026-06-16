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Sassuolo, nuova pista Champions per Muharemovic | ESCLUSIVO

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La Juventus vanta il 50% sulla futura rivendita del difensore centrale della Nazionale bosniaca

Attualmente impegnato con la sua Bosnia nella rassegna iridata in Canada, Messico e Usa, Tarik Muharemovic è in attesa di conoscere il suo futuro. Accostato con insistenza all’Inter a fine campionato, la pista che portava ai campioni d’Italia sembra essersi molto raffreddata. Resta comunque più che probabile la sua partenza dal Sassuolo per fare il salto di qualità, con la Juve spettatrice interessata, visto che possiede il 50% dei diritti sul prezzo della sua cessione.

Calciomercato Sassuolo, Muharemovic nel mirino del Fenerbahce
Tarik Muharemovic nel mirino del Fenerbahce (foto Ansa) – Calciomercato.it

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, oltre ai club di Premier League su Muharemovic adesso c’è anche il Fenerbahce. In vista della partecipazione ai preliminari di Champions, la squadra di Istanbul è alla ricerca di un difensore centrale di piede mancino e il 23enne nativo di Lubiana può essere una soluzione. Già sondati per lo stesso ruolo e con le stesse caratteristiche anche Malang Sarr del Lens e Nathan Aké del Manchester City.

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