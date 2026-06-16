Fiorentina forte su El Aynaoui, alla Roma possono finire Dodo e soldi | CM

Si va verso una clamorosa operazione di mercato tra la compagine viola e quella giallorossa: tutti i dettagli.

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista di qualità e l’oggetto dei desideri del ds Paratici si chiama Neil El Aynaoui, classe 2001 di proprietà della Roma. Il calciatore originario di Nancy, attualmente impegnato con la nazionale marocchina al Mondiale, ha un contratto con i giallorossi fino al 30 giugno 2030 ma in estate potrebbe davvero cambiare aria.

I rapporti tra Fiorentina e Roma sono molto buoni, senza dimenticare che tra le file viola gioca un pallino di Gian Piero Gasperini ovvero Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodo. Il laterale brasiliano ha ancora 12 mesi di contratto con la Fiorentina (scadenza 2027) e una valutazione di mercato di circa 15-17 milioni di euro.

L’idea di Paratici – secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – sarebbe quella di mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Dodo proprio in cambio di El Aynaoui il cui valore, invece, sfiora i 30 milioni. Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre questioni di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.