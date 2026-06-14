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Lobotka vuole lasciare il Napoli: Juve pronta a inserirsi

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Il centrocampista slovacco ha deciso di cambiare aria: ecco le ultimissime sul suo futuro e la posizione del Napoli. 

Nonostante il contratto fino al 30giugno 2027, Stanislav Lobotka ha deciso di dire addio al Napoli nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Una svolta davvero inaspettata, almeno fino a qualche mese fa quando appariva scontata la permanenza del calciatore in Campania.

Lobotka in azione
Lobotka (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è oggi ‘Il Mattino’, secondo cui proprio gli agenti dello slovacco avrebbero già comunicato alla società azzurra la volontà di Lobotka di provare una nuova esperienza in un altro club.

La Juve è interessatissima al calciatore con Spalletti che farebbe carte false pur di riabbracciarlo alla Continassa, ma appare molto complicato convincere il presidente Aurelio De Laurentiis a cedere un pezzo pregiato della rosa a una rivale diretta come quella bianconera. Ne sapremo di più nei prossimi giorni e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.

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