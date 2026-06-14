Juve su Leoni: ipotesi prestito dal Liverpool

Con l’arrivo di Carnevali, il calciomercato bianconero è pronto a entrare finalmente nel vivo: le ultimissime.
Il 15 agosto 2025 veniva acquistato dal Liverpool per 30 milioni di euro più 5 di bonus, ma appena un mese dopo si infortunava contro il Southampton riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Oggi Giovanni Leoni sembra essersi messo finalmente alle spalle quel brutto infortunio e addirittura potrebbe tornare in Serie A.
Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la Juventus sarebbe molto interessata al profilo del difensore centrale classe 2006: l’obiettivo dell’amministratore delegato Carnevali sarebbe quello di intavolare una trattativa con il Liverpool sulla base di un prestito.
Resta da capire quale sarà la decisione definitiva dei Reds che puntano tantissimo su Leoni: la Juve, in ogni caso, monitora con attenzione la situazione ed è pronta ad accelerare in caso di apertura dall’Inghilterra.