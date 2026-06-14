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Il Bologna ha messo nel mirino Pirola, il difensore può tornare in Italia

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Occhi su Lorenzo Pirola per il Bologna con Domenico Tedesco che lo avrebbe inserito sul proprio taccuino per rinforzare la sua squadra per la prossima stagione.

Lorenzo Pirola
Il Milan su un ex Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il difensore, autore di un’ottima stagione con l’Olympiacos in Grecia, ha aumentato anche la sua esperienza internazionale in questa annata e potrebbe tornare in Serie A durante l’estate.

Classe 2002, l’ex Inter potrebbe finire in rossoblu con il club greco che chiede circa 10 milioni di euro per il cartellino del proprio difensore che ha un contratto con la società biancorossa fino al giugno del 2028. La speranza del Bologna è quella di riuscire a portare il centrale in Emilia per una somma attorno ai 7 milioni di euro e non è da escludere che possa arrivare un accordo a metà strada.

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