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Gli otto top player svincolati che disputeranno i Mondiali: ecco chi sta cercando una nuova squadra

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Disputeranno il Mondiale 2026 da svincolati dopo la scadenza del contratto con i rispettivi club. Ecco gli otto player in cerca di una nuova squadra

Da sempre il Mondiale ha rappresentato una grande opportunità per chi l’ha disputato anche per ottenere un nuovo ingaggio.

Mohamed Salah saluta il pubblico
Gli otto top player svincolati che disputeranno i Mondiali: ecco chi sta cercando una nuova squadra – calciomercato.it (foto Ansa)

Se si esclude l’ultima edizione disputata in Qatar tra novembre e dicembre, i Mondiali di calcio si sono sempre giocati in estate e in pieno calciomercato con tutti i club pronti a rinforzarsi per la prossima stagione. Annata avvenire che otto top player impegnati in Usa, Messico e Canada con le rispettive nazionali disputeranno con una nuova squadra dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno.

Tra gli 8 svincolati ce n’è uno che potrebbe ritirarsi al termine della competizione ovvero Luka Modric. Nulla è ancora deciso per il fuoriclasse croato, protagonista di un’ottima stagione con il Milan, rovinata dal finale pessimo della compagine di Allegri. L’attuale situazione in casa Milan non depone certo a favore di una permanenza di Modric che, a 41 anni, potrebbe anche lasciare il calcio dopo il Mondiale con la Croazia. Tra le ipotesi c’è anche un futuro con un ruolo nello staff di Mourinho al Real Madrid.

Da Bernando Silva a Salah, gli altri calciatori svincolati al Mondiale

Real Madrid dove potrebbe approdare Bernando Silva. Accostato alla Juve, al Barcellona e all’Atletico Madrid, l’ex trequartista del City è a un passo dalle Merengues. Stando a Marca, la firma sarebbe addirittura imminente. Bernando andrebbe ad aggiungersi a Dumfries e Konate, quest’ultimo preso a parametro zero dal Liverpool.

Bernando Silva è stato un protagonista assoluto della Premier League nell’ultimo decennio alla stregua di Mohamed Salah. Il fuoriclasse egiziano disputerà il suo secondo Mondiale con la Nazionale prima di legarsi a un nuovo club dopo le nove stagioni al Liverpool. Vedremo se la sua carriera proseguirà ancora in Europa o altrove.

Bernando Silva
Da Bernando Silva a Salah, gli altri calciatori svincolati al Mondiale – calciomercato.it (foto Ansa)

Sono stati accostati al Milan sia Leon Goretzka che David Alaba che hanno lasciato Bayern Monaco e Real Madrid in scadenza. L’acquisto del centrocampista tedesco da parte dei rossoneri sembrava davvero a buon punto prima della mancata qualificazione in Champions e del repulisti societario che ha azzerato ogni trattativa. Alaba, invece, potrebbe rientrare concretamente tra gli obiettivi del Milan qualora il suo attuale c.t. nella nazionale austriaca, Ralf Rangnick, dovesse assumere il ruolo di direttore tecnico dei rossoneri.

A proposito di Milan, Franck Kessie non ha rinnovato il contratto con l’Al Ahli, club cui si è trasferito tre anni fa dopo l’esperienza poco soddisfacente con il Barcellona. Ci sarebbe la Juve sul centrocampista ivoriano che piace anche alla Roma del suo ex allenatore Gasperini. Mondiale da svincolato anche per Casemiro. Il centrocampista brasiliano ha lasciato il Manchester United e potrebbe disputare la prossima stagione con l’Inter Miami di Messi. E’ in cerca di un nuovo ingaggio anche John Stones che non ha rinnovato con il City dopo dieci stagioni in cui ha vinto tutto con il club allenato da Guardiola.

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