Quali avversari avrebbe affrontato l’Italia ai Mondiali: il girone era davvero alla portata

Mancava, di fatto, solo la bandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura dei Mondiali 2026. Un’immagine che ha accresciuto la delusione per la terza assenza consecutiva degli azzurri. Ecco chi avremmo affrontato

Non poteva non suscitare sentimenti contrastanti, in Italia, la cerimonia di inaugurazione dei Mondiali 2026 celebrata allo stadio Azteca di Città del Messico.

Vedere la sfilata delle 48 bandiere in rappresentanza delle nazionali qualificati al torneo è stata un ulteriore stillicidio che ha certificato ulteriormente una realtà crudele. L’Italia è assente per la terza volta consecutiva da un Mondiale. Sono passati dodici anni dall’ultima partita disputata dagli azzurri nel torneo. Era il 24 giugno 2014 e a Natal, in Brasile, si è giocata Italia-Uruguay, match perso per 1-0 dalla compagine di Prandelli e che ha sancito l’eliminazione nel girone che comprendeva anche Costa Rica e Inghilterra.

Chi avrebbe affrontato l’Italia ai Mondiali 2026

A differenza di quanto avvenuto nelle precedenti eliminazioni dell’Italia ai playoff contro la Svezia (per Russia 2018) e la Macedonia (Qatar 2022) stavolta si conoscevano già le possibile avversarie degli azzurri in attesa del doppio confronto di fine marzo con Irlanda del Nord e Bosnia.

Nel sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 dello scorso dicembre, la vincente del gruppo playoff in cui si trovava l’Italia era stata inserita nel raggruppamento B con i padroni di casa del Canada, la Svizzera vincitrice del proprio girone di qualificazione e il Qatar al suo secondo Mondiale consecutivo dopo quello ospitato quattro anni fa.

Come sappiamo tutti, al posto dell’Italia c’è la Bosnia che affronterà nell’ordine il Canada (venerdì 12 alle 21), la Svizzera (giovedì 18 alle 21) e il Qatar (mercoledì 24 alle 21). Un girone che sarebbe stato indubbiamente abbordabile per gli azzurri. Con il nuovo format a 48 squadre sono previsti infatti anche i sedicesimi di finale al quale accedono le prime due classificate di ogni gruppo e le 8 migliori terza.

All’Italia, di fatto, sarebbe bastata anche una vittoria per ottenere il pass per la fase a eliminazione diretta. Chi avremmo incrociato ai sedicesimi ? In caso di primo posto ci sarebbe stata una terza classificata. Con la seconda posizione era previsto l’incrocio con la seconda del girone A (quello di Messico, Repubblica Ceca, Corea del Sud e Sudafrica). Da terza classificata, l’Italia avrebbe affrontato una prima, molto probabilmente Germania o Olanda.