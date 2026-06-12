Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

D’Amico ha firmato con la Roma: il comunicato UFFICIALE

Foto dell'autore

È arrivato l’annuncio del club giallorosso sull’arrivo dell’ex Atalanta

Tony D’Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma. Salutato dall’Atalanta dopo quattro stagioni, l’ex dirigente nerazzurro ritrova così Gian Piero Gasperini, dopo tre anni di convivenza a Bergamo e l’apice raggiunto con la vittoria dell’Europa League.

Tony D'Amico ai tempi dell'Atalanta
D’Amico ha firmato con la Roma: il comunicato UFFICIALE (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’ex Verona prende il posto di Frederic Massara, che lascia i giallorossi dopo una sola stagione. Ecco il comunicato del club romanista: “L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D’Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D’Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club!

Benvenuto a Roma”.

4924

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU