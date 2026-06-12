D’Amico ha firmato con la Roma: il comunicato UFFICIALE

È arrivato l’annuncio del club giallorosso sull’arrivo dell’ex Atalanta
Tony D’Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma. Salutato dall’Atalanta dopo quattro stagioni, l’ex dirigente nerazzurro ritrova così Gian Piero Gasperini, dopo tre anni di convivenza a Bergamo e l’apice raggiunto con la vittoria dell’Europa League.
L’ex Verona prende il posto di Frederic Massara, che lascia i giallorossi dopo una sola stagione. Ecco il comunicato del club romanista: “L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D’Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D’Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club!
Benvenuto a Roma”.