Sudafrica-Messico, ti ricordi il gol di Tshabalala ai Mondiali 2010: se non l’hai mai visto, eccolo (Video)

Il match tra Messico e Sudafrica inaugura l’edizione 2026 dei Mondiali di calcio. C’è un precedente tra le due nazionali che ha reso famoso l’autore di uno dei gol

Non è la prima che il match tra Sudafrica e Messico apre un’edizione dei Mondiali. E’ già accaduto nel 2010 nell’edizione dei campionati del mondo ospitata per la prima volta da una nazione africana ovvero il Sudafrica stesso.

Curiosamente anche 16 anni fa si è giocato l’11 giugno a Johannesburg. Da una parte il Messico, un’habituée del torneo. Dall’altra il Sudafrica che di Mondiali, prima di allora, ne aveva disputati solo due nel 1998 e nel 2002 entrambi terminati con l’eliminazione al girone. La partita si è giocata alle 16 subito dopo la cerimonia di apertura al Soccer City Stadium alla quale non poté partecipare Nelson Mandela per la tragica scomparsa di una nipote avvenuta il giorno precedente.

Nella storia dei Mondiali sono numerose le storie di calciatori passati alla storia per un gol o altre giocate realizzate durante il torneo. Non parliamo solo dei big (Maradona, Pelé o Messi per intenderci) ma anche di coloro cui è bastata una prodezza per restare indimenticati.

Sudafrica-Messico, l’indimenticabili prodezza di Tshabalala

E’ quello che è accaduto a Siphiwe Tshabalala, l’attaccante di quel Sudafrica autore del primo gol dei Mondiali 2010. Se sedici anni dopo ancora scriviamo di lui, un motivo ci sarà ed è tutto nel gesto tecnico che Tshabalala ha prodotto al 55″. Ricevuta la palla con un filtrante, l’attaccante sudafricano penetra in area e da posizione defilata fa partire una saetta che si infila all’incrocio dei pali.

I successivi replay immortalano ulteriormente la prodezza di Tshabalala con la palla che termina la sua traiettoria nell’angolo più nascosto della porta di Ochoa. Iconica anche l’esultanza dell’attaccante che si lascia andare a un ballo con i compagni di squadra mentre le vuvuzelas non smettono di rombare. Sedici anni dopo quel gol è ancora un cult su Youtube e il suo autore, da allora, è diventato una sorta di eroe nazionale.

Quel Sudafrica-Messico è terminato 1-1. A Tshabalala ha replicato Rafa Marquez, l’ex Barcellona che di quel Messico era il capitano e leader indiscusso. Nella partita successiva, i sudafricani persero 3-0 con l’Uruguay poi sconfissero la Francia di Domenech. Un 2-1 che non è bastato ai padroni di casa per raggiungere gli ottavi. Dopo quei Mondiali, Tshabalala continuerà a militare nei Kaizer Chiefs, uno dei club sudafricani più blasonati. Non disputerà più un Mondiale. Gliene è bastato uno per fare la storia …