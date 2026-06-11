Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Simone Inzaghi a rischio esonero: l’Al Hilal ha già individuato il suo erede

Foto dell'autore

Rischia di concludersi dopo appena un anno l’avventura del tecnico piacentino in Arabia Saudita: la situazione. 

Simone Inzaghi rischia di dire addio all’Al Hilal e all’Arabia Saudita dopo soli dodici mesi. L’allenatore piacentino si è arreso nel finale di campionato a Cristiano Ronaldo e al suo Al Nassr e adesso la sua posizione non sarebbe più solida, come fino a qualche settimana fa. Ma proviamo a fare chiarezza.

Inzaghi sulla panchina dell'Al-Hilal
Simone Inzaghi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘talkSPORT’, la dirigenza dell’Al Hilal starebbe seriamente valutando l’idea di separarsi da Simone Inzaghi e di affidare la guida tecnica della prima squadra a Vitor Pereira, attuale tecnico del Nottingham Forest.

Un colpo di scena inaspettato che potrebbe dare il via a un valzer di panchine davvero importante: in caso di addio, il nome di Simone Inzaghi tornerebbe infatti d’attualità per diverse club eccellenti visto che il 50enne piacentino vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa.

4697

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU