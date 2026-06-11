Simone Inzaghi a rischio esonero: l’Al Hilal ha già individuato il suo erede

Rischia di concludersi dopo appena un anno l’avventura del tecnico piacentino in Arabia Saudita: la situazione.

Simone Inzaghi rischia di dire addio all’Al Hilal e all’Arabia Saudita dopo soli dodici mesi. L’allenatore piacentino si è arreso nel finale di campionato a Cristiano Ronaldo e al suo Al Nassr e adesso la sua posizione non sarebbe più solida, come fino a qualche settimana fa. Ma proviamo a fare chiarezza.

Secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘talkSPORT’, la dirigenza dell’Al Hilal starebbe seriamente valutando l’idea di separarsi da Simone Inzaghi e di affidare la guida tecnica della prima squadra a Vitor Pereira, attuale tecnico del Nottingham Forest.

Un colpo di scena inaspettato che potrebbe dare il via a un valzer di panchine davvero importante: in caso di addio, il nome di Simone Inzaghi tornerebbe infatti d’attualità per diverse club eccellenti visto che il 50enne piacentino vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa.