Nelle ultime ore il profilo di Nicolò Rovella è stato accostato all’Inter con il centrocampista della Lazio che è un nome molto apprezzato sia in Serie A che all’estero.

Centrocampista classe 2001, Rovella è stato uno dei perni della Lazio in queste ultime stagioni con l’ex calciatore del Genoa che è nella capitale dal 2023. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la volontà di Nicolò Rovella è quella di proseguire la propria carriera alla Lazio, mettendosi a disposizione di Gattuso, prossimo dall’essere ufficializzato come prossimo allenatore dei biancocelesti..

Con un contratto fino al giugno del 2028, il centrocampista potrebbe ricoprire il ruolo di play in mezzo al campo nella prossima Lazio di Gattuso. Nessuna conferma, quindi, su eventuali contatti con l’Inter con il calciatore completamente concentrato su quella che sarà la prossima stagione, con la Lazio chiamata a rialzare la testa dopo due annate non semplici.