Oliver Glasner è pronto a dare priorità al Milan in vista della prossima stagione con l’allenatore austriaco che vorrebbe diventare il nuovo allenatore dei rossoneri.

Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano, l’ex allenatore del Crystal Palace avrebbe deciso di attendere le decisioni del Milan prima di parlare con il Feyenoord che ha dimostrato grande interesse nei suoi confronti. Dopo il lungo incontro avuto con la dirigenza rossonera, Glasner sarebbe molto affascinato dalla possibilità di guidare il Milan ed è in attesa della decisione definitiva.

Il nome del tecnico austriaco appare in pole per il Milan, a prescindere da quella che sarà la scelta di Rangnick, contattato per diventare il nuovo direttore tecnico della squadra rossonera. Nelle prossime ore è attesa la risposta del CT dell’Austria che potrebbe anche rinnovare con la nazionale che guiderà ai mondiali.