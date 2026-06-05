Giovanni Simeone è finito nel mirino del River Plate in vista della prossima stagione con il centravanti argentino che potrebbe salutare il Torino per tornare in patria.

L’ottima stagione vissuta con la maglia granata ha attirato l’attenzione di diversi club pronti a fare un tentativo per il centravanti classe 1995. Lo stesso attaccante non ha nascosto di recente l’intenzione di fare delle valutazioni per il prosieguo della sua carriera e potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di tornare in Argentina per la prossima stagione.

Il calciatore è uno degli obiettivi del River Plate come affermato dal presidente del club argentino e lo stesso attaccante dei granata ha ammesso di essere molto legato alla squadra sudamericana. Resta da capire quella che sarà la volontà del Torino che non sembra avere intenzione di perdere un calciatore così importante a meno di super offerte da circa 25 milioni di euro.