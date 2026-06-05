Icardi dice sì al ritorno in Serie A: tutti gli scenari

Le ultime sul futuro dell’attaccante argentino: la sua avventura al Galatasaray sta per concludersi definitivamente.

Ancora pochi giorni e si concluderà ufficialmente l’esperienza di Mauro Icardi al Galatasaray dopo 4 anni in cui ha collezionato 134 presenze, 77 goal e 25 assist. L’attaccante argentino classe ’93 non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno e, dunque, si appresta a vivere una nuova esperienza in un altro campionato.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il 33enne originario di Rosario avrebbe già detto sì al suo ritorno in Serie A dove ha già indossato le maglie di Sampdoria (2011-2013) e Inter (2013-2019). Oltre alla Juve che cerca un sostituto di Vlahovic, c’è da monitorare con attenzione anche la candidatura del Milan e della Roma visto che Gasperini ne apprezza tantissimo il fiuto del gol e vuole un vice-Malen.

Più defilate Como, Lazio e Fiorentina che cercano un bomber vero in vista della prossima stagione: quale sarà alla fine secondo voi la prossima squadra di Mauro Icardi?