De Bruyne-Lukaku, altro terremoto a Napoli: la decisione di Allegri

L’ex allenatore del Milan ha scelto quale sarà il futuro dei due calciatori azzurri: ecco tutti i dettagli.

Ormai ci siamo. Con l’addio di Conte, il Napoli si appresta a voltare pagina e ad affidare la guida tecnica della prima squadra a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è il prescelto per riportare in alto gli azzurri e sembra già avere le idee molto chiare su cosa fare nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sky Sport’, Allegri avrebbe già ribadito al presidente De Laurentiis e al direttore sportivo Manna la volontà di trattenere sia De Bruyne che Lukaku: entrambi i calciatori sono stati condizionati da infortuni pesanti nel corso dell’ultima stagione, ma ora sono pronti a tornare in campo e a trascinare il Napoli verso nuovi importanti traguardi.

Allegri conosce benissimo il valore del centrocampista e dell’attaccante belga e non ha alcuna intenzione di privarsene l’anno prossimo: come andrà a finire?