Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Si è spento Evaristo Beccalossi: l’artista del dribbling, “dava carezze al pallone”

Foto dell'autore

È stato uno dei fantasisti più forti della storia del calcio italiano e una ‘Bandiera’ dell’Inter. Gianni Brera lo ribattezzò ‘Driblossi’

Si è spento all’età di 69 anni Evaristo Beccalossi, uno dei numeri 10 più forti della storia del calcio italiano. “Una Leggenda nerazzurra”, scrive l’Inter sui social per ricordare ‘Becca’, una delle sue grandi Bandiere: più di 150 partite, lo Scudetto del 1979/1980 e la Coppa Italia dell’82.

Grafica Beccalossi Inter
Si è spento Evaristo Beccalossi: “Una Leggenda nerazzurra” – Grafica di Calciomercato.it

Come ricorda l’Inter, “Gianni Brera lo aveva ribattezzato ‘Driblossi’. L’arte di dribblare, di saltare gli avversari: azzardi sfrontati, quasi sempre riusciti, con leggerezza. Il bello del calcio, il modo più romantico per far innamorare i tifosi. Coi riccioli che ciondolavano sulle spalle, con la sua cadenza inconfondibile in mezzo al campo, dava carezze al pallone“.

Nato e cresciuto nel Brescia, dove tornò a giocare alla fine di una grande carriera. Nel gennaio 2025 era stato colpito da una emorragia cerebrale, andando in coma per 47 giorni. È deceduto questa notte alla Poliambulanza di Brescia e alla soglia dei 70 anni, che avrebbe compiuto il 12 maggio. La sua Inter, con la vittoria dello Scudetto, gli ha regalato l’ultima gioia sportiva.

2120

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1