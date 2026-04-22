Il club giallorosso fa sul serio per il nuovo attaccante, sorpasso sui rossoneri

Tra una seduta d’allenamento e un’altra, a Trigoria il grande gelo tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini non si è ancora sciolto e in attesa che i Friedkin decretino il vincitore finale, Frederic Massara continua a fare e ricevere sondaggi sui potenziali rinforzi in vista del prossimo anno.

Tra la scorsa estate e gennaio, la dirigenza giallorossa, anche a causa di alcuni profili rifiutati da Gasp, ha avuto la grande colpa di lasciare praticamente scoperta la casella dell’attaccante esterno di sinistra, con Bryan Zaragoza che si è rivelato un vero e proprio flop di mercato.

Ed è proprio in quella direzione che il direttore sportivo e il suo staff si stanno muovendo, alla ricerca di un profilo strategico che possa sposarsi sia con le esigenze tattiche, sia con quelle di ringiovanimento della rosa. Vista l’impellenza nel ruolo, ai giallorossi sono stati accostati diversi calciatori abbastanza costosi. L’ultimo in ordine di tempo è Victor Munoz.

Secondo El Chiringuito, la Roma ha preparato una mega offerta per l’ala sinistra catalana e sarebbe addirittura disposta a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro o quantomeno ad avvicinarsi a quella cifra. Dotato di ottima tecnica di base e velocità, il 22enne ha collezionato 6 gol e 5 assist in stagione e piace anche a Barcellona e Milan.

Spettatore interessato dell’eventuale trattativa, il Real Madrid ha un diritto di recompra dall’Osasuna a 9 milioni di euro e in caso di cessione avrà diritto a incassare il cinquanta per cento del ricavato.