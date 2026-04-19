Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Premier League riaperta, Manchester City-Arsenal 2-1: emozioni a non finire

Foto dell'autore

La Premier League è ufficialmente riaperta a cinque giornate dalla fine con il Manchester City che ha battuto l’Arsenal all’Etihad e ora sogna la grande rimonta e la vittoria del titolo.

Pep Guardiola
Il City batte l’Arsenal, Premier riaperta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Primo tempo che vede i padroni di casa in vantaggio con il gol di Cherki, ma i Gunners pareggiano subito i conti con la rete di Havertz. Nella ripresa è Haaland a regalare la vittoria agli uomini di Guardiola che si portano a tre punti dagli avversari con una partita in meno disputata in campionato. Nel finale arriva l’assalto degli ospiti che provano in tutte le maniere a trovare il pareggio senza riuscirci.

Sarà un finale di fuoco in Premier League con le due squadre che si giocheranno il titolo sul filo di lana con ogni gol segnato e subito che potrebbe fare la differenza.

987

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 24%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU