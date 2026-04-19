Premier League riaperta, Manchester City-Arsenal 2-1: emozioni a non finire

La Premier League è ufficialmente riaperta a cinque giornate dalla fine con il Manchester City che ha battuto l’Arsenal all’Etihad e ora sogna la grande rimonta e la vittoria del titolo.

Primo tempo che vede i padroni di casa in vantaggio con il gol di Cherki, ma i Gunners pareggiano subito i conti con la rete di Havertz. Nella ripresa è Haaland a regalare la vittoria agli uomini di Guardiola che si portano a tre punti dagli avversari con una partita in meno disputata in campionato. Nel finale arriva l’assalto degli ospiti che provano in tutte le maniere a trovare il pareggio senza riuscirci.

Sarà un finale di fuoco in Premier League con le due squadre che si giocheranno il titolo sul filo di lana con ogni gol segnato e subito che potrebbe fare la differenza.