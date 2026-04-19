Pagelle Pisa-Genoa 1-2: rossoblu salvi, nerazzurri condannati alla B

Il Genoa vince in casa del Pisa e conquista di fatto la salvezza raggiungendo quota 39 punti. Per i padroni di casa un ko che di fatto condanna definitivamente la squadra toscana, destinata a tornare in Serie B dopo un solo anno nella massima serie.
Nerazzurri in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Canestrelli, ma nella ripresa, nel giro di pochi minuti, arriva la rimonta dei rossoblu che con Ekhator e il calcio di rigore di Colombo firmano la vittoria che sa di raggiungimento dell’obiettivo.
Un successo fondamentale per gli uomini di Daniele De Rossi che possono guardare con fiducia al finale di stagione con la società che può iniziare a programmare il prossimo campionato con la speranza di viverlo senza patemi d’animo. Andiamo a vedere i voti della sfida dell’Arena Garibaldi.
Voti Pisa-Genoa 1-2: Baldanzi migliore in campo, delude Moreo
PISA (3-4-2-1): Semper 6; Calabresi 5,5 (61′ Vural 5,5), Caracciolo 5,5, Canestrelli 7; Touré 6 (70′ Piccinini 5,5), Akinsanmiro 5,5 (61′ Cuadrado 5,5), Aebischer 6, Angori 5,5; Tramoni 5,5 (70′ Durosinmi 5,5), Loyola 5 (55′ Meister 5,5), Moreo 5. A disposizione Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Hojholt, Stengs, Coppola, Albiol, Stojilkovic. Allenatore Hiljemark
GENOA (3-5-2): Bijlow 6,5; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 5,5; Sabelli 6 (86′ Otoa sv), Baldanzi 7 (65′ Messias 6,5), Amorim 6 (79′ Vitinha 6), Masini 6, Martin 6; Colombo 6,5 (79′ Ekuban 6), Ekathor 7 (65′ Onana 6). A disp. A disposizione Leali, Sommariva, Zatterstrom, Lafont, Grossi, Ouedraogo. Allenatore De Rossi.
MARCATORI: Canestrelli, Ekhator, Colombo (rig.)
AMMONITI: Calabresi, Ostigaard