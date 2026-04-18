Ansia Fiorentina, assalto a Kean: destinazione inimmaginabile

A Firenze ora temono di dover dire addio a Moise Kean: le ultime sul futuro dell’ex attaccante della Juventus.

Ha saltato la gara di ritorno in Conference League contro il Crystal Palace a causa di un attacco influenzale, ma lunedì sera quasi sicuramente sarà al suo posto nel posticipo della 33esima giornata di Serie A tra Lecce e Fiorentina. Moise Kean vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione e trascinare i viola in queste ultime sei giornate di campionato.

Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2029, il futuro dell’attaccante della Nazionale italiana potrebbe essere lontano da Firenze: lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la dirigenza del Paris FC sarebbe pronta a presentare un’offerta importantissima per convincere la Fiorentina a cedere il calciatore.

Da qui a giugno tutto può ancora succedere e il calciomercato regala sempre grandissimi colpi di scena, ma l’avventura di Moise Kean alla Fiorentina rischia di avere seriamente i giorni contati.

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