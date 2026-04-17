Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Messi torna a Barcellona: l’acquisto e le cifre del colpo di scena

Foto dell'autore

Ci saremmo aspettati di vedere tornare prima o poi Lionel Messi a Barcellona, non ce l’aspettavamo però con queste tempistiche e soprattutto con questi metodi.

No, non stiamo parlando del fatto che la stella argentina sia pronta a vestire di nuovo la camisetta blaugrana, ma ha acquistato un club della città spagnola nella cintura metropolitana.

messi
Messi torna a Barcellona: l’acquisto e le cifre del colpo di scena (ANSA) Calciomercato.it

Il 16 aprile ha formalizzato l’acquisto delle quote dell’UE Cornellà, club di Cornellà de Llobregat, di cui oggi è il nuovo proprietario. Al momento non sono note le cifre. Il club gioca in Tercera Federacion, ma l’acquisto ha una sorta di valore simbolico per riportarsi dentro quello che è il suo popolo e anche per indirizzare la sua carriera dopo il ritiro che comunque a Miami non è ancora in programma.

Il club al momento è in quinta categoria spagnola, come detto, ma può avere un futuro diverso e magari la possibilità di crescere soprattutto dal punto di vista del progetto. Al momento il talento di Rosario ha un contratto con i Miami fino al 2028 e dunque continuerà a giocare gestendo la situazione da lontano e affidandola a persone di sua fiducia professionale e non solo.

Sappiamo che Lionel è molto legato al club e ha la volontà di andare ancora avanti in Mls League, ma nonostante questo c’è la sensazione indelebile che tutto andrà avanti sul campo ancora per un po’.

Messi e il suo percorso al Barcellona

Lionel Messi è pronto a vivere un percorso al Barcellona come proprietario dell’UE Cornellà, noi torniamo sulle grandissime cose fatte con la maglia blaugrana sulle spalle che gli hanno permesso di diventare uno dei due calciatori più importanti della storia del calcio moderno insieme all’eterno rivale Cristiano Ronaldo.

messi saluta
Messi e il suo percorso al Barcellona (ANSA) calciomercato.it

Con il Barca ha vinto per 10 volte la Liga, 7 la Coppa di Spagna, ben 8 volte la Supercoppa, 4 volte la Champions League, 3 la Supercoppa Europea e altrettante la Coppa del Mondo per Club.

Al Barcellona arriva nell’estate del 2000 dal Newell’s Old Boys vivendo alcune stagioni tra la cantera, la squadra C e la B. Nel 2004 era salito in prima squadra dove rimane fino al 2021. In tutto ha collezionato 778 presenze mettendo a segno 672 reti di cui alcune divenute proprio uno spot per il calcio. Un percorso talmente virtuoso che l’ha portato a rompere ogni record e a segnare addirittura 73 reti nella sola stagione 2011/12.

939

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU