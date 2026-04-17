Messi torna a Barcellona: l’acquisto e le cifre del colpo di scena

Ci saremmo aspettati di vedere tornare prima o poi Lionel Messi a Barcellona, non ce l’aspettavamo però con queste tempistiche e soprattutto con questi metodi.

No, non stiamo parlando del fatto che la stella argentina sia pronta a vestire di nuovo la camisetta blaugrana, ma ha acquistato un club della città spagnola nella cintura metropolitana.

Il 16 aprile ha formalizzato l’acquisto delle quote dell’UE Cornellà, club di Cornellà de Llobregat, di cui oggi è il nuovo proprietario. Al momento non sono note le cifre. Il club gioca in Tercera Federacion, ma l’acquisto ha una sorta di valore simbolico per riportarsi dentro quello che è il suo popolo e anche per indirizzare la sua carriera dopo il ritiro che comunque a Miami non è ancora in programma.

Il club al momento è in quinta categoria spagnola, come detto, ma può avere un futuro diverso e magari la possibilità di crescere soprattutto dal punto di vista del progetto. Al momento il talento di Rosario ha un contratto con i Miami fino al 2028 e dunque continuerà a giocare gestendo la situazione da lontano e affidandola a persone di sua fiducia professionale e non solo.

Sappiamo che Lionel è molto legato al club e ha la volontà di andare ancora avanti in Mls League, ma nonostante questo c’è la sensazione indelebile che tutto andrà avanti sul campo ancora per un po’.

Messi e il suo percorso al Barcellona

Lionel Messi è pronto a vivere un percorso al Barcellona come proprietario dell’UE Cornellà, noi torniamo sulle grandissime cose fatte con la maglia blaugrana sulle spalle che gli hanno permesso di diventare uno dei due calciatori più importanti della storia del calcio moderno insieme all’eterno rivale Cristiano Ronaldo.

Con il Barca ha vinto per 10 volte la Liga, 7 la Coppa di Spagna, ben 8 volte la Supercoppa, 4 volte la Champions League, 3 la Supercoppa Europea e altrettante la Coppa del Mondo per Club.

Al Barcellona arriva nell’estate del 2000 dal Newell’s Old Boys vivendo alcune stagioni tra la cantera, la squadra C e la B. Nel 2004 era salito in prima squadra dove rimane fino al 2021. In tutto ha collezionato 778 presenze mettendo a segno 672 reti di cui alcune divenute proprio uno spot per il calcio. Un percorso talmente virtuoso che l’ha portato a rompere ogni record e a segnare addirittura 73 reti nella sola stagione 2011/12.