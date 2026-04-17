Terracciano tornerà al Milan in caso di retrocessione: può restare in rossonero

Filippo Terracciano potrebbe tornare al Milan al termine del campionato in corso con il difensore che è passato in prestito alla Cremonese durante la scorsa estate con obbligo di riscatto in caso di salvezza.
L’ultimo periodo complicato della formazione grigiorossa sta mettendo a rischio la permanenza del classe 2003 considerato il fatto che la Cremonese sembra destinata a giocarsi la salvezza con il Lecce fino all’ultima giornata.
Una situazione non semplice che avrà delle ripercussioni anche dal punto di vista del mercato con i rossoneri che potrebbero riaccogliere il giocatore in vista della prossima estate nel caso in cui la formazione di Giampaolo retrocedesse in Serie B. Terracciano potrebbe poi restare al Milan con i rossoneri che avranno bisogno di allargare la rosa considerato il fatto che la formazione di Massimiliano Allegri si appresta a tornare in Europa.