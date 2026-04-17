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Colpo Kvaratskhelia in estate, arriva l’annuncio: pronto l’affare dell’anno

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Khvicha Kvaratskhelia è sempre più un punto di forza del PSG di Luis Enrique che, dopo aver eliminato Chelsea e Liverpool, è pronto a vivere una grande semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Kvicha Kvaratskhelia
Kvaratskhelia può cambiare maglia in vista della prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il georgiano è cresciuto ulteriormente da quando è arrivato a Parigi con il tecnico spagnolo che lo ha reso un vero e proprio top player, in grado di incidere ad altissimi livelli e diventando decisivo per la vittoria della scorsa Champions League con il club francese.

Intervistato da TalkSport, David Webb, ex collaboratore della nazionale georgiana, ha parlato del futuro di Kvaratskhelia, aprendo di fatto a un trasferimento in Premier League in vista della prossima stagione: “Credo che sarebbe fantastico per la Premier League se decidesse di trasferirsi in Inghilterra. Verrebbe? Sì se si dovesse presentare il club giusto con l’offerta giusta. Ne abbiamo parlato e lui è sempre stato interessato”.

“I club che potrebbero convincerlo – ha proseguito Webb – possono essere Chelsea, Liverpool, Arsenal e tutti quelli che lottano ad alti livelli e competono in Champions League. Quello che mi diceva era che voleva diventare come Ronaldo, era il suo idolo”.

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