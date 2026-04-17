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Mancini o Mourinho, il piano d’emergenza del club se il tecnico dice addio

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Entrambi andrebbero convinti: il primo allena l’Al-Sadd sognando il ritorno in Nazionale, il secondo sembra intenzionato a proseguire l’avventura al Benfica

Se l’allenatore saluta a fine stagione, allora sarà assalto a Mourinho o Mancini. Oppure a entrambi, prima di sciogliere definitivamente le riserve.

Grafica Mancini Mourinho
L’allenatore pensa all’addio: è sfida Mancini-Mourinho per il grande ritorno (Grok) – Calciomercato.it

Il sito inglese ‘TeamTalk’ è sicuro: il Newcastle sta valutando concretamente i nomi di Roberto Mancini e José Morurinho per l’eventuale post Howe. I due tecnici rappresenterebbero il cosiddetto “piano d’emergenza”, da far scattare qualora il 48enne inglese dovesse decidere di porre fine alla sua avventura sulla panchina dei ‘Magpies’.

La permanenza di Howe è molto incerta visto che il classe ’77 di Amersham ha chiesto garanzie alla proprietà su una campagna di rafforzamento importante in vista della prossima stagione. Il Newcastle è 14esimo in classifica con 42 punti, a -5 e -6 dalla zona Conference ed Europa League. Mancano 6 giornate alla fine della Premier, per cui il traguardo europeo è ancora raggiungibile anche se i bianconeri hanno la bellezza di 8 squadre davanti. Serve quindi un mezzo miracolo.

Anche Mancini e Mourinho, che in Premier hanno già allenato e vinto, chiederebbero garanzie di mercato al club, per questo motivo al momento la doppia candidatura appare molto debole nella pratica. Allo stato attuale il portoghese sembra intenzionato a proseguire la sua esperienza al Benfica, mentre Mancini dovrebbe rimanere in Qatar, all’Al-Sadd a meno di una chiamata della FIGC per la Nazionale. Non è un mistero. sogna di tornare CT azzurro.

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