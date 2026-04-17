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ESCLUSIVO Daniele Portanova: “Condanna Manolo? 30 prove di innocenza. È morto il ragionevole dubbio”

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Intervista in esclusiva a Daniele Portanova che ha commentato la condanna confermata in Appello a suo figlio Manolo per violenza sessuale.

Daniele e Manolo Portanova
Daniele Portanova ha commentato la condanna del figlio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Daniele Portanova ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it per dire la sua riguardo la condanna del figlio Manolo, con la corte di Appello di Firenze che ha confermato i sei anni nei confronti del giocatore della Reggiana: “Stiamo affrontando un processo penale, abbiamo sempre mantenuto un profilo basso, ma il mondo non va così, è mediatico, soprattutto quando si tratta di una persona famosa. L’informazione condiziona molto, condiziona il popolo e la voce del popolo condiziona i giudici. Noi ci siamo trovati di fronte a un foglio bianco e dal Palazzo di Giustizia dicono che questo foglio è rosso”.

L’ex difensore di Siena, Genoa e Bologna ha proseguito: “Noi abbiamo presentato 30 prove di innocenza, ma questo non lo dico io, sono prove che sono state prese dal telefono della ragazza. Il fascicolo è stato fatto vedere a 50 professionisti, tra giudici e avvocati e tutti ci hanno detto che sarebbe stato impossibile condannarlo. Il ragionevole dubbio è morto. O siamo stati sfortunati con i giudici che abbiamo incontrato o c’è qualcosa che non va”.

Condanna Manolo Portanova, il papà Daniele vuole giustizia

Il papà di Manolo ci ha tenuto a precisare come Manolo avrebbe voluto anche un confronto con la controparte, ma non è mai arrivato l’ok.

“Qui c’è un’ingiustizia e io devo andare avanti. Ho solamente i social dalla mia. Avremmo voluto un confronto con la controparte – ha proseguito l’ex difensore – ma non c’è stata concessa. Se sei dalla parte della verità non hai paura. Cosa dovrei fare? Rimanere in silenzio mentre stanno rovinando la vita a mio figlio?”.

Manolo Portanova
Confermata la condanna di Manolo Portanova, le parole del padre Daniele (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il padre di Manolo ha parlato poi della questione dal punto di vista calcistico: “Mi sarei aspettato una convocazione dalla Federazione, quanto meno per fare chiarezza e leggere gli atti, ma così non è stato”.

Sul momento di Manolo, Daniele Portanova ha proseguito: “Sono orgoglioso di mio figlio che sta vivendo come deve vivere un uomo con la coscienza pulita, molto più forte rispetto a tutto quello che gli sta accadendo intorno. La sua carriera? Lui va avanti e dice ‘perché dovrei smettere se non ho fatto niente'”.

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