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Inter, operazione già definita con l’Udinese: non è Solet

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Giocatore dal grande potenziale. Con Chivu potrebbe trovare spazio nel prossimo futuro

Oumar Solet è uno dei difensori che l’Inter tiene in maggiore considerazione per il prossimo anno. Al momento il francese sarebbe però leggermente indietro nelle preferenze a Muharemovic del Sassuolo: nell’affare coi neroverdi potrebbe rientrare una contropartita tecnica, ricordando che la Juve avrà diritto al 50% sulla rivendita. Il bosniaco spinge per andare all’Inter.

Grafica Solet
Inter, operazione già definita con l’Udinese: non è Solet (AnsaFoto/Grok) – Calciomercato.it

Muharemovic è valutato sui 30 milioni, mentre chiede qualcosa in meno l’Udinese per Solet, preso a zero dopo che risolse il contratto con il Salisburgo. Si può pensare anche a un piccolo sconto, visto che i rapporti tra l’Inter e il club della famiglia Pozzo sono più che buoni. Come conferma l’operazione che ha per protagonista Mattia Marello, il terzino classe 2008 sbarcato in nerazzurro nello scorso calciomercato estivo.

La stagione di Marello è andata ben oltre le più rosee previsioni: 30 presenze, 2 gol e ben 10 assist. Parliamo in buona sostanza del Dimarco della Primavera interista: Marello possiede un grande mancino come il numero 32 della squadra di Chivu, rispetto a lui è meno tecnico ma più fisico. Parliamo d’altronde di un giocatore di 184cm.

 

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L’Inter non ha intenzione di lasciarselo scappare. Come confermato da ‘Sky Sport’, infatti, il club eserciterà il diritto di riscatto (1 milione) prendendo pieno possesso del cartellino. L’affare raggiungerà i complessivi 4-5 milioni considerati i bonus. E chissà che Marello non possa trovare presto spazio in prima squadra, del resto Chivu non è un allenatore che ha paura di lanciare i giovani.

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