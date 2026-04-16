Calcio in lutto, è morto l’ex portiere della Juve Alex Manninger

Il 48enne austriaco è stato vittima di un incidente stradale

È morto l’ex portiere della Juventus Alex Manninger. Come riportano fonti austriache, il 48enne è stato vittima di un incidente stradale: a Salisburgo, dove nacque il 4 giugno del 1977, la sua auto è stata travolta da un treno a un passaggio a livello sprovvisto di barriere.

Manninger ha giocato nella Juve dal 2008 al 2012, collezionando un totale di 42 presenze e vincendo uno Scudetto in quella che fu la sua ultima annata in bianconero.

In Italia ha difeso la porta anche di Siena, Bologna e Torino, mentre all’estero ha militato in club di grande prestigio come Arsenal e Liverpool. Coi ‘Gunners’ ha vinto ben 4 trofei, tra cui un campionato. Con la Nazionale austriaco collezionò 33 presenze.

Il mese scorso aveva partecipato alla diretta Youtube di Juvelive.it: parlò della sua felice avventura in bianconero e del legame con Gigi Buffon, del quale fu vice.