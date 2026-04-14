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UFFICIALE, c’è la lesione al polpaccio: salta Inter-Cagliari

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A meno di un clamoroso recupero salterà anche la partita successiva

Inter-Cagliari perde uno dei suoi possibili protagonisti. L’infortunio e l’annesso comunicato ufficiale non lasciano scampo: venerdì al ‘Meazza’, nell’anticipo della 33esima giornata di Serie A, non ci sarà.

Chivu durante una partita dell'Inter
UFFICIALE, c’è la lesione al polpaccio: salta Inter-Cagliari (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Tegola per Pisacane a tre giorni dalla sfida coi nerazzurri di Chivu. Il tecnico dei sardi ha perso per un problema fisico il centrocampista Mazzitelli. Gli esami a cui si è sottoposto quest’ultimo, infatti, hanno evidenziato una “lesione fasciale al polpaccio destro”.

Il classe ’95 romano aveva già avuto altri due infortuni al polpaccio nel corso di questa stagione. L’ultimo lo ha subito sabato scorso, nel corso dello scontro salvezza con la Cremonese: ha dovuto abbandonare il campo alla mezz’ora del primo tempo.

 

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Per Mazzitelli si prevedono almeno un paio di settimane di stop, di conseguenza dovrebbe mancare anche nella successiva partita casalinga contro l’Atalanta del 27 aprile.

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