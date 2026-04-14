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Polverone Roma, la posizione dei Friedkin dopo il battibecco Ranieri-Gasperini

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Gli ultimi aggiornamenti dopo le parole del senior advisor e il battibecco a distanza con il tecnico Gian Piero Gasperini. Ecco cosa pensa la proprietà

Lo sfogo di Claudio Ranieri, avvenuto pochi minuti prima del calcio d’inizio di Roma-Pisa, match valevole per la trentaduesima giornata di campionato e che si è chiuso con il successo dei giallorossi per tre reti a zero, ha portato di fronte all’opinione pubblica tutte le divergenze e le problematiche che montavano all’interno di Trigoria. Da giorni, dopo le parole del senior advisor giallorosso, i tifosi e l’opinione pubblica aspettano di conoscere gli sviluppi della situazione. E, soprattutto, attendono di capire la posizione ufficiale della società.

Gasperini Ranieri
Polverone Roma, la posizione dei Friedkin dopo il battibecco Ranieri-Gasperini – calciomercato.it – Ansa Foto

Cosa pensano i Friedkin di ciò che sta succedendo nel quartier generale giallorosso? Le parole di Claudio Ranieri (da tutti conosciuto come una sorta di braccio destro della proprietà) rappresentano anche il pensiero del club o devono rimanere circoscritte all’ex tecnico e attuale senior advisor della Roma?

Secondo quanto ricostruito, i dirigenti giallorossi erano perfettamente a conoscenza di tutto quello che stava accadendo nel club: dalle divisioni sul mercato alle scelte del tecnico, fino alla gestione della situazione medica. Tutti nodi che i dirigenti giallorossi affronteranno in prima persona. E che necessitano di chiarimenti. I Friedkin non erano invece a conoscenza della volontà di Claudio Ranieri di presentarsi davanti ai microfoni e di uscire allo scoperto.

La posizione dei Friedkin dopo il battibecco Gasperini – Ranieri

Le parole dell’ex allenatore della Roma hanno colto di sorpresa tutti. Da Gasperini alla dirigenza. Ma nonostante i Friedkin non si aspettassero questa uscita pubblica, condividono in toto il pensiero espresso nel corso dell’intervista. La proprietà è conscia delle divisioni interne, ma allo stesso tempo resta dell’idea che il mercato sia stato condiviso in pieno tra i dirigenti e il tecnico: e (come Ranieri) sono rimasti sorpresi dalle recenti dichiarazioni espresse dall’allenatore. Da giorni, numerosi organi di informazione hanno parlato di rapporti stretti tra il tecnico e Pietro Leonardi, ex dirigente radiato dalla Giustizia Sportiva: secondo quanto riportato, Gasperini si confronterebbe spesso con lui per le operazioni di mercato: una situazione che i dirigenti vogliono chiarire.

La posizione dei Friedkin dopo il battibecco Gasperini – Ranieri – calciomercato.it – Ansa Foto

I Friedkin hanno speso più di cento milioni di euro sul mercato, nonostante avessero anticipatamente annunciato a Gasperini le difficoltà derivate dal Fair Play Finanziario. Si aspettavano una presa di posizione diversa dopo l’arrivo di Malen e, come Ranieri, sono rimasti sorpresi dalle continue lamentele del tecnico. Al momento non sono usciti allo scoperto: ma non è da escludere una presa di posizione chiara nelle prossime giornate. Grazie al successo con il Pisa, la Roma ha allungato sull’Atalanta e accorciato le distanze con il Como (battuto dall’Inter), ma è rimasta indietro nei confronti della Juve. Nel finale di stagione proverà a dare l’assalto alla Champions. Un traguardo che ripoterebbe il sereno in tutto l’ambiente.

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