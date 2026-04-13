Il tecnico paga a caro prezzo l’ennesima sconfitta in campionato

Saputo ha scelto di esonerare il suo allenatore dopo l’ennesima sconfitta. Nello specifico, la quarta consecutiva e la sesta nelle prime sette giornate di campionato.

È durata appena un anno l’avventura di Donadel sulla panchina del Montreal Impact, club canadese della Major League Soccer di proprietà di Saputo, come noto patron anche del Bologna.

Il tecnico 42enne è stato licenziato dopo il ko casalingo di sabato scorso contro il Philadelphia Union, l’ultimo di una stagione cominciata nel peggior modo possibile. Nelle prime sette giornate di campionato, la formazione canadese ha vinto una sola partita, quella contro il New York Red Bull, perdendo le altre sei, e attualmente è quindicesima in classifica, cioè ultima con soli 3 punti.

ESONERO DONADEL – IL COMUNICATO UFFICIALE

“Luca Saputo, Direttore Generale per il Reclutamento e la Metodologia Sportiva del CF Montraal, ha annunciato che Marco Donadel è stato sollevato dall’incarico di allenatore con effetto immediato. Philippe Eullaffroy assumerà la guida della squadra ad interim fino alla nomina di un nuovo allenatore. Anche gli allenatori in seconda Jacopo Falanga e Lorenzo Pinzauti non fanno più parte del club”.