Manfredini: “La Fiorentina è quasi salva. Lotito? Sarà sempre contestato…”

Il doppio ex di Fiorentina e Lazio: “I viola sono incappati in una stagione storta, ma gli altri balbettano. Lotito? La contestazione va oltre i risultati sportivi”

Sette stagioni alla Lazio, una alla Fiorentina. Christian Manfredini è uno dei doppi ex della sfida che andrà in scena stasera allo stadio Franchi e valida per la 32esima giornata di campionato. Il centrocampista italo ivoriano ha vissuto due esperienze completamente diverse: “Alla Lazio ho giocato anni importanti, vinto una Coppa Italia e ho disputato una Champions League. Alla Fiorentina sono rimasto solo sei mesi, ma ho conosciuto un ambite che non dimenticherò mai”.

Che gara si aspetta oggi?

“La Fiorentina non è ancora salva e si giocherà molto. Quest’anno le cose non sono andate per il verso giusto ma con Vanoli mi sembra che la situazione sia migliorata. La Lazio è reduce da un anno particolare: iniziato con il blocco del mercato e con tutte le polemiche. Sicuramente entrambe le squadre non vivono una situazione semplice”.

Lei conosce molto bene Lotito…

“I primi anni con lui sono andati benissimo. E’ stato di parola: poi le cose sono peggiorate…”

E’ stato messo fuori rosa…

“Avevo un contratto lungo con la Lazio. Fu lui a propormi un rinnovo spalmando il mio ingaggio. Quando mancavano due anni alla fine, voleva che rescindessimo e che rinunciassi a tutto. Avevo 37 anni, e si trattava di una proposta inaccettabile. Io provai a parlare, a proporre soluzioni diverse. Ma fu tutto inutile. Rimasi due anni fermo, fino alla scadenza”.

Il patron della Lazio vive una situazione difficile: contestato dai suoi stessi tifosi che hanno abbandonato lo stadio…

“Lotito era contestato già quando giocavo io. E se non cambierà certi aspetti del suo carattere, lo sarà sempre. Deve sempre avere l’ultima parola e per lui è tutto o bianco o nero. Io credo che la contestazione prescinda dai risultati. Lì è poco attaccabile: con pochi soldi ha portato la Lazio a vincere, in un mondo del calcio con gente e club molto più ricchi. Ma non bastano solo i risultati con i tifosi. Ripeto: in un calcio con società arabe, multimilionarie, non credo che possa fare di più a livello sportivo”.

Per la Fiorentina cosa non è andato?

“Per me sono incappati nella classica stagione negativa: la squadra non era stata costruita male, ma hanno imboccato un’annata storta. Fortunatamente anche le altre non hanno pedalato, e i viola sono rimasti in corsa, prima dei recenti risultati”.

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Per lei i viola sono vicini alla salvezza?

“Salvo clamorose indecisioni, la squadra è ad un passo dal risultato. Hanno sei punti di distacco e alla fine mancano pochi turni. Diciamo che hanno tutto per sentirsi salvi. Anche se, dopo la Lazio, ci sarà lo scontro diretto con il Lecce. Comunque ribadisco: la Fortuna è che le dirette concorrenti non hanno fatto punti in un momento delicato della stagione”.

La Lazio punta tutto sulla Coppa Italia. Quante chance concede agli uomini di Sarri?

“Qualche settimana fa ad un tuo collega che mi intervistò e che mi chiese un parare sulla Lazio, gli ho detto che avrei messo la firma per trovare la squadra biancoceleste a metà aprile in queste condizioni: tra le prime 8/9 del campionato e in semifinale di Coppa Italia. Ad inizio stagione, con il mercato bloccato, i problemi, Sarri che non si capiva se rimanesse oppure no, credevo che potesse essere una stagione ancora più complicata di quello che poi è stata”.

Tornando ad Atalanta-Lazio…?

“Non sarà facile, visto che si parte dal 2-2 della gara d’andata, ma sono convinto che i biancocelesti andranno a Bergamo a giocarsi la partita. Come la vedo? Secondo me può farcela: nell’ultimo periodo hanno trovato una continuità di rendimento e hanno anche inanellato dei buoni risultati: sarà una gara tutta da vivere e da vedere, dove può accadere di tutto”.

La sua partita più bella da giocatore della Lazio?

“Ricordo una sfida contro l’Atalanta all’Olimpico, ma anche il gol segnato in Champions League al Werder Brema, la Coppa Italia vinta nel 2009, trofeo nel quale feci un gol bellissimo, al Benevento, con un colpo di testa in tuffo e un Lazio-Palermo all’Olimpico. Era il Palermo di Caracciolo, Corini: eravamo sotto 2-0, poi ribaltammo il risultato sospinti dallo stadio Olimpico. Io feci un gol fortunato… (ride ndr.)

Di fondoschiena…

“So che sembra impossibile crederci, ma io feci di tutto per deviarla proprio così. Se riguardate l’azione, c’erano tanti giocatori in area e io potevo deviarla solo in quel modo quella palla: poi ci fu anche un pizzico di fortuna…”