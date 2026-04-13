Lascia subito la Juve e si trasferisce all’Inter: colpaccio di Marotta

Juve e Inter sono ancora protagoniste, questa volta sul mercato: ecco gli obiettivi del club bianconero e di quello nerazzurro.

Juventus e Inter tornano a sfidarsi, questa volta in ottica mercato. Il club bianconero e quello nerazzurro puntano a rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione, ma adesso il presidente Marotta guarda proprio in casa Juve per portare a Milano un nuovo innesto.

Il nome è quello di Michele Sbravati che attualmente è legato alla Juve da un contratto per altre due stagioni: secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, l’Inter avrebbe intenzione di offrirgli il ruolo di responsabile del settore giovanile.

La trattativa appare complessa, ma ad Appiano Gentile sarebbero tutti fiduciosi sul buon esito dell’operazione: Sbravati è considerato come uno dei migliori volti nel campo del settore giovanile e, dunque, Marotta non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.