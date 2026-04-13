La Juve brucia Manchester United e Chelsea: operazione da 30 milioni

La Juventus resta una delle squadre più attive sul mercato: ecco l’ultimo obiettivo della compagine bianconera.

La Juve vince a Bergamo contro l’Atalanta e supera momentaneamente il Como al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Il calciomercato dei bianconeri dipenderà dal piazzamento finale in campionato, ma intanto la dirigenza è già al lavoro per sfruttare eventuali occasioni.

Una di queste porta direttamente in Francia e si chiama Mamadou Sangaré, centrocampista classe 2002 del Lens e della nazionale maliana. Il calciatore sta disputando una grande stagione in Ligue 1 e, non a caso, il suo nome è finito sul taccuino di Manchester United e Chelsea, pronte a una vera e propria asta per portarlo in Inghilterra la prossima estate.

Occhio, però, alla Juventus con Comolli che avrebbe intenzione di accelerare per provare a bruciare la concorrenza proprio delle due compagini di Premier League: Sangaré, che in passato ha fatto bene anche con le maglie di Hartberg e Rapid Vienna, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro.