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Kim-Juve, ora Spalletti spinge per il suo arrivo: le ultime

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Luciano Spalletti spinge per tornare a lavorare con Kim dopo l’esperienza al Napoli: ecco come procede la trattativa. 

Juve sempre molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza di corso Galileo Ferraris vuole allestire una rosa di primissimo livello e regalare a Luciano Spalletti rinforzi mirati e di qualità per recitare un ruolo da protagonista sia nel campionato di Serie A sia in Champions League, in caso di eventuale qualificazione.

Kim
Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il tecnico di Certaldo spinge per riabbracciare Kim Min-Jae, difensore centrale classe 1996 del Bayern Monaco e della nazionale sudcoreana, con cui ha già condiviso una splendida esperienza a Napoli, culminata con la vittoria dello scudetto. Secondo l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, proprio Spalletti potrebbe presto effettuare un tentativo in prima persona con Kim per convincerlo a trasferirsi a Torino: l’operazione è complessa ma non impossibile e molto dipenderà dalle richieste della compagine di Monaco di Baviera.

Ma la Juve vuole Kim ed è pronta a tutto pur di regalarlo a Luciano Spalletti l’anno prossimo: ci riuscirà alla fine secondo voi?

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