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Insulti ai dirigenti dell’Inter, comunicato UFFICIALE del Como

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Il presidente Suwarso: “Verranno prese le misure necessarie per garantire che questo standard venga rispettato”

Duro comunicato del Como, nello specifico del presidente Suwarso contro chi ieri sera ha insultato i dirigenti dell’Inter nel corso del match vinto 4-3 dalla squadra di Chivu.

Marotta e Ausilio
Insulti ai dirigenti dell’Inter, comunicato UFFICIALE del Como (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Suwarso ha dapprima elogiato la squadra: “Nonostante il risultato finale, sono incredibilmente orgoglioso. Ha dato tutto in campo e ha combattuto con vero onore. Questo è lo spirito che ci definisce”. Poi l’affondo contro coloro i quali hanno dato prova di inciviltà:

“L’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria. Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo”.

“Sono nostri ospiti e meritano rispetto”

“Il nostro è un Club con valori solidi e la dignità è uno di quelli più importanti – ha proseguito Suwarso – Questa dignità deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Sono nostri ospiti e meritano rispetto. Scherni e insulti nella tribuna d’onore non rappresentano il club che stiamo costruendo. Minano i valori stessi che difendiamo.

Il numero uno del Como annuncia che verranno prese le “misure necessarie per garantire che questo standard venga rispettato. L’integrità del nostro club e il progresso della lega nel suo insieme dipendono dal rispetto reciproco. Chi non sarà in grado di rispettarlo non sarà il benvenuto. Cresciamo insieme, con dignità e integrità, dentro e fuori dal campo”.

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