Alcaraz di nuovo numero 1 davanti a Sinner: c’è la data del controsorpasso

Pronto un nuovo ribaltone al comando della classifica Atp: ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Sinner cala un clamoroso tris. Il campione di San Candido, dopo il Sunshine Double tra Indian Wells e Miami, si aggiudica anche il Masters 1000 di Montecarlo: sulla terra del Principato, Jannik liquida Alcaraz in appena due set e torna al comando della classifica mondiale. Ma non è finita qui, visto che all’orizzonte si prevedono altri ribaltoni.

Alcaraz, infatti, potrebbe tornare nuovamente padrone del ranking Atp, già nel corso del prossimo Atp 500 di Barcellona che si disputerà dal 13 al 21 aprile. Il fenomeno di Murcia, che in carriera ha già vinto il torneo nel 2022 e 2023, tornerebbe numero 1 proprio in caso di trionfo sul campo della Caja Magica visto che molto probabilmente Sinner non parteciperà all’evento.

Una sfida infinita, dunque, tra i due amici-rivali che sembra destinata a dominare la scena del tennis mondiale ancora per tantissimi anni: Sinner e Alcaraz al momento non hanno rivali e, dunque, continuano ad arrivare sistematicamente in finale e a spartirsi quasi tutti i tornei in programma.