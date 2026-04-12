Sinner numero uno in classifica ATP, battuto Alcaraz a Montecarlo

Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz in due set ed è primo in classifica ATP.
Terzo successo di fila in un Master a 1000 per il tennista italiano che torna al primo posto in classifica in un 2026 che, dopo il ko agli Australian Open, è stato perfetto.
Ora nuovi tornei sulla terra per Sinner che può allungare ancora di più sul rivale di sempre.
Partita con poca storia quella odierna con l’altoatesino che non ha avuto grandi problemi nel regolare lo spagnolo che, dopo la vittoria negli AO sembra aver perso il suo smalto.