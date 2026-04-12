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Pagelle Bologna-Lecce 2-0, i voti della sfida: la decidono Freuler e Orsolini

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Il Bologna batte il Lecce per 1-0 alla giornata numero 32 della Serie A con i rossoblu che arrivano a cinque punti dal settimo posto, attualmente occupato dall’Atalanta e che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Conference League.

Castro e Freuler
I voti di Bologna-Lecce di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un successo meritato per gli emiliani che ora saranno chiamati a vivere il ritorno della partita di Europa League in Inghilterra contro l’Aston Villa nel quale servirà un miracolo per raggiungere la semifinale dopo l’1-3 dell’andata.

Un ko che pesa, invece, per il Lecce con i salentini che restano al terzultimo posto in classifica al pari della Cremonese con la quale, con ogni probabilità, si giocheranno la salvezza fino all’ultima giornata. Partita decisa da Remo Freuler che ha regalato tre punti ai rossoblu con lo svizzero che ha ribadito in porta il tiro fermatosi sulla traversa di Orsolini. Nei minuti di recupero arriva anche il gol del numero 7 rossoblu che torna alla rete dopo diverso tempo. Andiamo a vedere i voti.

Voti Bologna-Lecce 2-0, male Stulic

Bologna (4-2-3-1): Pessina 6,5; Joao Mario 6,5 (65′ Zortea 6), Casale 6, Lucumí 6,5, Miranda 6; Freuler 7, Moro 6,5 (85′ Bernardeschi 6,5); Orsolini 7, Sohm 6 (74′ Pobega 6), Cambiaghi 6 (74′ Rowe 6); Castro 6 (85′ Odgaard sv). Allenatore Italiano.
Lecce (4-3-3): Falcone 6; Veiga 5,5, Siebert 5,5, Tiago Gabriel 6, Ndaba 5 (46′ Gallo 6); Ngom 5 (46′ Gandelman 5,5), Ramadani 5,5, Coulibaly 5,5; Pierotti 6 (83′ Sala 6), Stulic 5 (63′ Cheddira 5), Banda 5,5 (63′ N’Dri 5,5). Allenatore Di Francesco.
Arbitro: Colombo
Ammoniti: Ngom, Siebert
Marcatori: Freuler

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