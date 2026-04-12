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Muharemovic all’Inter, spunta la contropartita: i dettagli

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Tutti pazzi per Tarik Muharemovic: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo il difensore centrale del Sassuolo. 

Si sta mettendo in mostra con la maglia del Sassuolo e della Nazionale bosniaca e, in virtù del grandissimo rendimento, il nome di Tarik Muharemovic è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini di Serie A e non solo. La Juve lo segue da tempo e sogna di riportarlo in bianconero dopo l’avventura di due anni con la casacca della Next Gen, ma occhio all’Inter.

Muharemovic dopo un gol col Sassuolo
Muharemovic (AnsaFoto) – Calciomercato.it

I nerazzurri spingono per il giocatore e puntano sul buonissimo rapporto con l’amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, per chiudere l’affare: il Sassuolo continua a chiedere 30-35 milioni di euro ma l’Inter – secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’ –  avrebbe intenzione di inserire come  contropartita tecnica il giovanissimo Mattia Mosconi, attaccante dell’Inter e delle nazionali giovanili classe 2007. 

La Juve non ha perso le speranze di arrivare a Muharemovic e proverò un nuovo affondo nelle prossime settimane, ma ad oggi l’Inter sembra molto più avanti nella corsa al calciatore bosniaco.

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